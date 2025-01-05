Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Yastık altından 53 milyon mark çıktı
Giriş Tarihi: 5.1.2025 12:42

Yastık altından 53 milyon mark çıktı

Euro’nun 1 Ocak 2002’de yürürlüğe girdiği Almanya’da hala yastık altından Mark çıkıyor. Almanya Merkez Bankası geçen yıl 53 milyon Mark’ın Euro’ya çevrildiğini açıkladı

İbrahim TAŞ
Yastık altından 53 milyon mark çıktı

Tedavülden kalkan Mark'ın süresiz olarak Euro'ya çevrildiğini açıklayan Almanya Merkez Bankası, geçtiğimiz yıl 53 milyon Mark'ın euroya çevrildiğini açıkladı. Banka en sık dönüştürülen banknotların 121 bin adet ile 100 Mark olduğunu bunu en küçük para birimi olan 1 Pfennig'lik madeni paraların izlediğini (12.600 adet) açıkladı. Elinde eski Mark banknotları veya madeni paraları bulunanlar, Bundesbank'ın 31 şubesinden birine giderek ya da posta yoluyla Mainz şubesine göndererek Euro'ya çevirebilir. Sabit dönüşüm kuru ise 1 Euro = 1,95583 şeklinde.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yastık altından 53 milyon mark çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA