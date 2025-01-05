Yastık altından 53 milyon mark çıktı

Tedavülden kalkan Mark'ın süresiz olarak Euro'ya çevrildiğini açıklayan Almanya Merkez Bankası, geçtiğimiz yıl 53 milyon Mark'ın euroya çevrildiğini açıkladı. Banka en sık dönüştürülen banknotların 121 bin adet ile 100 Mark olduğunu bunu en küçük para birimi olan 1 Pfennig'lik madeni paraların izlediğini (12.600 adet) açıkladı. Elinde eski Mark banknotları veya madeni paraları bulunanlar, Bundesbank'ın 31 şubesinden birine giderek ya da posta yoluyla Mainz şubesine göndererek Euro'ya çevirebilir. Sabit dönüşüm kuru ise 1 Euro = 1,95583 şeklinde.