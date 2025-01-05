Yeşil pasaportta ETİAS’a ihtiyaç yok

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarına, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön vize şartı getireceğine dair iddialar, Türk vatandaşları arasında tekrar yoğun bir şekilde tartışmaya başlandı.

TÜRKİYE LİSTEDE BULUNMUYOR

2019 yılında da tartışması yapılan Yeşil Pasaporta vize geleceğine dair bilgiler doğruyu tam olarak yansıtmıyor. ETIAS (Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi) olarak bilinen sistemin kapsamı biraz daha farklı. Avrupa Birliği'nin resmi web sitesi üzerinden belirtilen ETIAS sistemine tabi olan ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

BAKANLIK DA YALANLAMIŞTI

Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak 2019 yılında yapılan yazılı açıklamada "Basında, Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği yönünde haberlerin yayımlandığı görülmüştür.

Esasen, 2018 yılında kabul edilen ve 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan ETIAS sisteminin Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarımıza uygulanmaması, zamanında AB makamları nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde sağlanmıştı.

Yine benzer haberlerin geçtiğimiz günlerde basında tekrar yer alması üzerine, AB Komisyonu nezdinde yapılan girişim sonucunda, ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir. Bu çerçevede, son dönemde basında çıkan aksi yöndeki haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadesi yer almıştı.

ETIAS SİSTEMİ NEDİR?

ETIAS (European Travel Information and Authorization System) Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat eden kişilerin seyahat öncesinde elektronik izin almasını gerektiren bir sistem. Sistemin temel amacı, güvenlik risklerini azaltmak ve Schengen Bölgesi'ne girişleri daha sistematik bir hale getirmek.

ÜCRETİ 7 EURO

ETIAS kısa süreli turistik veya iş seyahatlerini kapsayacak şekilde tasarlandı. Sisteme başvuru tamamen online yapılacak ve başvuru ücreti yalnızca 7 Euro olacak. ETIAS onayı alındığında verilen giriş izni 3 yıl boyunca geçerli olacak ve bu süre zarfında Schengen ülkelerine birden fazla kez seyahat edilebilecek. Ön bildirim sırasında sistem onay vermezse, söz konusu başvuruyu yapan kişi AB ülkelerine gidemeyecek.

ETIAS SİSTEMİ KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

ETIAS yalnızca vizesiz seyahat hakkı bulunan ülkelerin vatandaşlarını kapsıyor. Şu anda 59 ülke sisteme tabi olacak. Türkiye gibi Schengen vizesine ihtiyaç duyan ülkeler bu uygulamadan etkilenmeyecek. Yani vize zorunluluğu olan ülkelerden gelen kişiler ETIAS başvurusu yapmak zorunda değil.