18 milyar €’luk vaatte bulundu

Sosyal Demokrat Parti (SPD), seçim zaferi kazanması durumunda ekonomiyi yılda 12 ila 18 milyar Euro arasında yatırım teşvikleriyle canlandırmayı planlıyor. Parti yönetimi, Berlin'de düzenlenen çalıştayda, devletin şirketlerin makine veya araç yatırımlarında maliyetlerin yüzde 10'unu karşılamasını öngören "Made in Germany" teşvik planını netleştirdi.

HIZLI DESTEK VURGUSU YAPTI

SPD'nin başbakan adayı ve mevcut Başbakan Olaf Scholz, "Yeteneklerimizi geleceğe taşımak istiyorsak, şimdi doğru kararları almamız gerekiyor" dedi. Scholz, Made in Germany teşvikinin, Birlik Partilerinin önerdiği genel vergi indirimlerinden daha hedef odaklı bir çözüm olacağını ifade etti ve bu önlemin şirketlere hızlı ve bürokrasiden uzak şekilde yardımcı olacağını söyledi.

"EMEKLİ MAAŞINDA KESİNTİ OLMAYACAK"

SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch, ekonomi ve sosyal konulara odaklanan büyük formatlı ilk seçim afişlerini tanıttı. Afişlerde vergi mükelleflerinin yüzde 95'i için gelir vergisinin ve gıda için verginin düşürülmesi, "Made in Germany" teşviki, şirketler için elektrik fiyatlarının azaltılması ve emekli maaşlarında kesinti yapılmaması gibi vaatler yer aldı. Olaf Scholz'un, Almanya bayrağı önünde gösterildiği afişlerde "Kesinlikle Daha Fazla Büyüme" sloganı dikkat çekti.

SPD, 11 Ocak'ta Berlin'de yapılacak parti kongresinde Scholz'u resmen başbakan adayı olarak ilan edecek ve seçim programını açıklayacak.