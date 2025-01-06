Çocuk kitabıyla siyasi propaganda

Çocukların güvenli ve çevre dostu okul yollarını kullanmalarını teşvik etmek amacıyla hazırlanan kitap, kahraman ismi ve politik göndermeler içerdiği iddiasıyla eleştiriliyor. Cem, Pixi kitaplarının yeni kahramanı olarak bisiklet, scooter ya da yürüyerek okula gidiyor, ebeveynlerinin otomobillerine karşı çıkıyor. 2023'te 100 bin adet basılan kitap, geçen yıl da 129 bin adet basıldı ve 90 bin Euro bütçeyle desteklendi.

FDP'DEN ELEŞTİRİ GELDİ

Kitabın ana karakterinin isminin Cem olması, özellikle Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından siyasi bir mesaj olarak yorumlandı. FDP milletvekili Christian Jung, Cem isminin bilinçli seçim olduğunu iddia ederek, Yeşiller Partili Ulaştırma Bakanı Winfried Hermann'ı eleştirdi. Jung, "Bu isim Cem Özdemir'i mi çağrıştırıyor? Bu, Yeşiller'in 2026 seçimleri için bir propaganda aracı mı? Neden Ali, Malik ya da Amir gibi daha yaygın Türk isimleri veya neden Noah, Luca ya da Elias gibi Almanya'da popüler olan isimler düşünülmedi?" şeklinde sorular yöneltti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlık ise Cem isminin yaklaşık iki yıl önce, herhangi bir siyasi gönderme olmadan seçildiğini, bunun tamamen tesadüf olduğunu savundu. Ulaştırma Bakanlığı Ocak ayı sonunda daha kapsamlı bir yanıt verileceğini duyurdu.