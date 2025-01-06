E-araçlara 3600 € teşvik planlanıyor

Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) genel seçimlerde zafer kazanması durumunda, CSU'nun E-araçlar için 3600 Euro'ya kadar satın alma teşviki uygulamayı planladığı ortaya çıktı. CSU Federal Meclis üyelerinin çalıştayında hazırlanan bir taslakta söz konusu teşvikten söz edildi.

Belgede, öncelikli olarak Almanya'da üretilen elektrikli araçların desteklenmesinin hedeflendiği görüldü. CSU'lu Alexander Dobrindt, "Bu iki kat fayda sağlar: Hem Almanya'daki istihdam için hem de iklim için" dedi. Belgede, satın alma teşvikinin en fazla 3600 Euro olması öngörülüyor.

2023 sonunda, federal hükümetin elektrikli araç satın alma teşviki sona ermişti ve bu durum, elektrikli araçlara olan talebin düşmesine yol açmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz (SPD) kısa bir süre önce Avrupa genelinde satış teşviki çağrısında bulunmuş, ancak yeni bir ulusal teşvik konusunda pek umut vermemişti.