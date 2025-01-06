Emeklinin vergi yükü artıyor

Almanya'da emeklilerin bu yıl, 2024'e kıyasla yaklaşık 4,1 milyar Euro daha fazla vergi ödeyeceği ortaya çıktı. Sahra Wagenknecht'in Federal Meclis'e sunduğu bir soru önergesini cevaplayan Maliye Bakanlığı, emeklilerden alınan gelir vergisinin bu yıl 58,6 milyar Euro'dan 62,7 milyar Euro'ya çıkacağını açıkladı. Buna göre ülkede bu yıl 73 bin emeklinin ilk kez vergi mükellefi olması bekleniyor. Böylece vergi mükellefi olan emeklilerin sayısının 6,578 milyona ulaşacağı tahmin edildi. 1 Temmuz 2025 günü emekli maaşlarının yüzde 3,5 oranında artırılması öngörüldü.

Wagenknecht, emeklilik gelirlerinden alınan vergiyi eleştirdi ve vergiyi saygısızlık olarak nitelendirdi. Wagenknecht, "Vergiler, emekli maaşlarından daha hızlı artıyor. Maliye Bakanlığı, yasal emeklilik maaşlarını yok etmeye son vermeli" dedi. Wagenknecht, 2 bin Euro'ya kadar olan emeklilik maaşlarının vergiden muaf tutulmasını önerdi.