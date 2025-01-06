Hayal ettiklerini bir bir yapmaya başladı

Dortmund kentinde yaşayan loto milyoneri Chicko lakaplı Kürşat Yıldırım, hayal ettiklerini yapmaya başladı. Kazandığı parayı önce yatırımlara yönelten Yıldırım, şimdi istediği şeyleri yapmak için Dubai'de tatile çıktı. Yıldırım, hayatında ilk kez paraşütle atlayış deneyimi yaşadı ve "Yaşadığım heyecan tarifsiz. Tam bir çılgınlıktı. Eskiden böyle şeyler aklıma bile gelmezdi. Şimdi Porsche kullanıyorum, Dubai'de tatil, çölde safari yapıyorum. Sanata ilgi duymaya başladım. Kazandığım on milyon Euro hayatımı tamamen değiştirdi" dedi.

Milyoner olmadan önce forklift süren Yıldırım, atlayışı öncesinde çevresindekilere, "Eğer hayatta kalmazsam paramı fakirlere bağışlayın" diye seslendi. 4 bin metre yüksekten kendini boşluğa bırakan Yıldırım, Palm Jumeirah sahiline doğru saatte 200 kilometre hızla serbest düşüş gerçekleştirdi.