Irkçı suçlar yine zirve yaptı

İçişleri Bakanlığı, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta, geçen yıl işlenen aşırı sağ kaynaklı suçların 21 bin 311'i propaganda suçu olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 2024'te işlenen ırkçı kaynaklı suçların 1136'sının şiddet içerikli olduğu aktarıldı. Bakanlık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suç sayısını 5 bin 97, mala zarar verilen suçlarını ise 1942 olarak açıkladı. Şiddet içerikli aşırı sağ suçların sayısı 2023'te 1270 idi.

SİYASİ AMAÇLI SUÇ ORANI DA ARTTI

Siyasi amaçlı suçlarda 2023 yılıyla karşılaştırma da yapıldı. Buna göre 2023'te, 28 bin 945 aşırı sağ kaynaklı suç işlenirken bu kıyaslama, aşırı sağ suçlarda yüzde 17'nin üzerindeki artışı ortaya koydu.

GİDİŞAT ENDİŞE VERİCİ

Sol Parti milletvekili ve aşırı sağ uzmanı Martina Renner, gidişatın endişe verici olduğunu söyledi. Renner, "Rakamlar son yıllarda sürekli olarak yüzde 20 ila 25 oranında artıyor. İç politikada bu tehlikeli gelişmeyi durduracak kapsamlı önlemler alınacağına dair hiçbir işaret de yok" dedi.

SUÇUN ÇOĞUNU YETİŞKİNLER İŞLEDİ

Şiddet suçlularının çoğunluğunun yetişkinlerden oluştuğunu, ancak genç suçluların oranının son zamanlarda arttığını belirten Renner, "Neo-Naziler tarafından her ay 3 binden fazla suç işlenmesine alışmak istemiyorsak, temel sonuçlar çıkarılmalı" diye konuştu.