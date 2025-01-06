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Giriş Tarihi: 6.1.2025 10:53 Son Güncelleme: 6.1.2025 10:54

Kundaklamadan aranan fenomen kaçarken yakalandı

Berlin’de yılbaşı gecesi bir evin içine kasıtlı olarak havai fişek atan ve küçük çaplı yangına neden olan sosyal medya fenomeni, ülke dışına çıkmak isterken havalimanında yakalandı

Fatih YILMAZ
Kundaklamadan aranan fenomen kaçarken yakalandı

Ürdün ve Filistin pasaportuna sahip Younes Attalah isimli influencer, Berlin'in Neukölln semtinde, yılbaşı gecesi havai fişeği ateşleyerek bir apartmana fırlatmıştı. Evin çocuk odasına giren hava fişek, küçük çaplı hasara neden olmuş, odada kimsenin olmaması felaketi önlemişti. Video sosyal medyada hızla yayıldı ve Alman polisi tarafından soruşturma başlatıldı.

Polis, Younes'u Amman'a gitmek isterken Berlin Brandenburg Havalimanı'nda gözaltına aldı. Kundaklama suçlamasıyla hâkim karşısına çıkacak olan influencer hakkında 1 yıl hapis talep ediliyor.

Influencer, tehlikeli eylemi kaydederek Instagram hesabına yüklemiş, tepki üzerine videoyu silip özür dilemişti.

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Kundaklamadan aranan fenomen kaçarken yakalandı
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