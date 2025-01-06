Tren istasyonlarında şiddet ve hırsızlık arttı

Tren istasyonlarında geçen yılın ilk on ayında yaşanan şiddet ve hırsızlık olaylarının sayısı açıklandı. Buna göre Almanya'daki tren istasyonlarında şiddet vakaları, 2023'ün toplamını aşarak 10 bin 600'e ulaştı.

Özellikle bölgesel trenlerde 1418 vaka ile en yüksek sayı kaydedildi. Ayrıca, çanta ve el bagajı hırsızlıklarında da artış görüldü. 10 bin 185 hırsızlık olayı istasyonlarda, 10 bin 118 ise trenlerde gerçekleşti.

Güvenliği sağlamak için yaklaşık 6 bin federal polis ve 4 bin 500 DB güvenlik personeli görev yaptı. Deutsche Bahn, 2024 sonuna kadar 11 bin güvenlik kamerasıyla gözetim ağını genişletti.