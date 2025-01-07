22 bin 400 şirket kapısına kilit vurdu

Creditreform'un rakamı 2015'ten bu yana görülen en yüksek değer oldu. Leibniz Ekonomi Araştırma Enstitüsü verilerine göre de Almanya'da iflas eden kişi ve sermaye şirketlerinin sayısı aylık ortalama 1400'e ulaştı.

Bu rakam, 2009'daki finansal kriz sırasında görülen seviyelere eşdeğer olarak duyuruldu. Ekonomistler, iflas eden şirketlerin artık daha büyük ekonomik değere sahip olduğunu ve bunun ülke ekonomisi için daha ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Uzmanlar, artan iflasların bir kısmını pandemi sonrası birikmiş etkilere ve Avrupa Merkez Bankası'nın yıllarca uyguladığı düşük faiz politikası nedeniyle oluşan borçlanma kolaylığına bağlandı. Artan faiz oranları, geçmişte düşük maliyetlerle finansman sağlayabilen şirketleri zor durumda bırakıyor.