Almanya’da kanlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Bad Friedrichshall-Kochendorf kasabasında bisiklet dişlileri üreten bir firmada silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Maskeli saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis, saldırıda yaşamını yitirenlerin ve ağır yaralı kişinin şirket çalışanı olduğunu açıkladı. Olay sırasında fabrikada başka çalışanların da bulunduğu, bu kişilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

MASKELİ SALDIRGAN FİRARDA

Saldırganın saat 17:45 civarında maskeli bir şekilde fabrikaya girerek ateş açtığı aktarıldı. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Helikopter destekli aramalar sürerken, bölgeye özel harekât ekipleri sevk edildi. Polis, saldırganın hedefinin açıkça belirli kişiler olduğunu ve halk için şu an bir tehlike bulunmadığını açıkladı. Ancak bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kanlı saldırının neden gerçekleştiği ve saldırganın kimliği henüz belirsizliğini koruyor.