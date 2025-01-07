“Avusturya’nın düştüğü duruma düşmeyelim”

Alman Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt, FPÖ'nün hükümet kurma olasılığını değerlendirdi ve bunun merkez partilerinin politika değişiminde başarısız olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Dobrindt, "Bu durum uç partilerin güçlenmesine yol açtı, Avusturya'da FPÖ'nün daha geniş bir desteğe sahip hale geldiğini görüyoruz. Avusturya, Almanya ile benzer sorunlar yaşadı. Özellikle ekonomik zayıflık ve göç konularında benzerlikler bulunuyor. Bu tür sonuçlarla karşılaşmamak için Almanya dikkatli olmalı" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Yeşiller Partisi'nin Başbakan adayı Robert Habeck de, Avusturya'daki gelişmeleri merkez partiler için bir ders olarak nitelendirdi ve partilerin birbirinden daha fazla uzaklaşmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

FPÖ'NÜN ÖNÜNÜ AÇTILAR

Avusturya'da FPÖ, üç ay önceki seçimlerden galip çıkmış, ancak diğer partiler başlangıçta bu partiyle koalisyon yapmayı reddetmişti. Ancak muhafazakâr Avusturya Halk Partisi (ÖVP), diğer koalisyon seçeneklerinin başarısız olması üzerine FPÖ ile görüşmelere açık olduğunu belirtti. Avusturya'da merkez partilerinin uzlaşamaması, FPÖ'nün liderliğinde bir hükümetin kurulmasının önünü açtı.