Berlin’de çete savaşı! Silahların kullandığı çatışmada kan aktı

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken polis köpekleri eşliğinde çevrede geniş çaplı inceleme başlatıldı. Görgü tanıkları, olay yerinde çete üyelerinin görüldüğünü, şüphelilerin kaçtığını belirtti. Bu tür suçların merkez üssü olarak gösterilen Berlin dışında, Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya gibi eyaletlerde de benzer olaylar yaşanıyor. Çoğu Arap kökenli ailelere mensup olan şüphelilerin bir kısmı yakalanınca sınır dışı edildi.