Bir TIR dolusu peynir çaldılar

Mecklenburg Vorpommern Eyaleti'ne bağlı Teterow'da peynir hırsızlığı gerçekleşti. Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece, güvenlik önlemlerini aşan hırsızlar, içi yaklaşık 80 bin Euro değerinde peynirle dolu TIR dorsesini çaldı. Olay bir şirketin kapalı alanında gerçekleşti. Rostock polisi, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını açıkladı.

Görüntülere göre, bir hırsız TIR ile alana girerek dorseyi araca bağladı ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Römorkta yaklaşık 1300 karton peynir bulunduğu açıklandı. Toplam zararın 130 bin Euro civarında olduğunu da belirtildi.