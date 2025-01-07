Gençler ecdatlarının izinde!

Sarıkamış Harekâtı'nın 110'uncu yıl dönümünde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle "Ecdadın İzinde – 110. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" gerçekleştirildi.

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa ve ABD'den 40 genç ecdadının izinde Sarıkamış'ta yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş öncesinde iki gün boyunca Erzurum ve Kars şehir gezileri düzenlendi. Yurt dışında yaşayan Türk gençleri bu sayede tarihimizin önemli mekânlarını ziyaret etme imkanı elde etti. YTB Başkanı Abdullah Eren, etkinliğin gençlerin geçmişle kuracakları bağları güçlendirdiğini söyledi.