Seçmen kütüğüne kayıt için acele edin

Almanya Seçim Kurulu, yurtdışında yaşayan Alman vatandaşlarının yaklaşan seçimde oy kullanabilmeleri için son kayıt tarihinin 2 Şubat olduğunu duyurdu. Kayıt için kişinin Almanya'da son olarak kayıtlı olduğu belediyeye başvurması gerekiyor. Bu durum, sürekli olarak yurtdışında yaşayan ve artık Almanya'da ikametgahı bulunmayan tüm Almanlar için geçerli. Başvuru formu www.bundeswahlleiterin.de web sitesinden indirilebilecek. Orijinal, el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış başvurular son başvuru tarihine kadar posta, faks veya e-posta yoluyla ilgili belediye makamına gönderilecek.

Seçim Kurulu, yurtdışındaki bazı Alman diplomatik temsilciliklerinin posta yoluyla gönderilen oy pusulalarını resmi kuryeyle geri gönderme hizmeti sunduğuna dikkat çekti.

Bunun mümkün olduğu yerler hakkında ilgili büyükelçilik ve konsolosluklardan bilgi alınabilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Türkiye'de kayıtlı 114 bin 293 Alman vatandaşı yaşıyor.