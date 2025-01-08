18 bin 500 kişiyi sınır dışı ettiler

Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayısında geçen yıl artış yaşandı. Sayı 18 bin 400 olarak açıklanırken, bir önceki yılın Ocak ve Kasım ayına kıyasla sınır dışı edilenlerin sayısında yüzde 20 artış yaşandığı aktarıldı. Hükümet Sözcüsü, sınır dışı etme işlemlerindeki artışı, "Federal Hükümet ile eyaletlerin ortak çabalarının ilk sonuçları" şeklinde değerlendirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (SPD) ise artış için "Gerçek bir ilerleme" dedi ve hükümetin göç politikasının hedefine ulaştığını vurguladı. 2023'te 16 bin 430 kişi sınır dışı edilirken, pandemi öncesindeki 2019'da rakam yaklaşık 22 bin olarak kaydedilmişti.

Öte yandan 2024 yılında Almanya'da yaklaşık 213 bin kişi sığınma başvurusunda bulundu. Bu rakam, bir önceki yılki 351 bin başvuruya göre yüzde 35'lik düşüşe işaret etti.