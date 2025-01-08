“Alman ordusu hiçbir savaşı kazanamaz”

THE American Conservative dergisine konuşan Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) başbakan adayı Alice Weidel, Alman ordusunun durumunun içler acısı olduğunu dile getirdi. Savunma bütçesinin artırılmasını desteklediklerini ifade eden Weidel, "Ancak bu para daha verimli kullanılmalı. Hangi ülke bizi saldırsa, muhtemelen hepsine yeniliriz" dedi.

CDU'yu savaş çığırtkanlığı yapmakla suçlayan Weidel, mevcut hükümet partilerinin "en yüksek ve en kaba savaş çığlıklarını" atan bir yarışa girdiklerini söyledi. Bu durumu eleştirirken de "İktidardaki kişilerin vahşi hayal gücünü ve yetersizliklerini gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

"AB'YE İHTİYACIMIZ YOK"

ABD'yi küresel bir imparatorluk gibi hareket etmekle eleştiren ırkçı AfD'li Weidel, Almanya'nın bu ülkeye bağımlılığını azaltma çağrısında bulundu. Weidel, Avrupa Birliği'ne ilişkin açıklamalarında da Almanya'nın daha fazla egemenlik talep etmesi gerektiğini savundu. Almanya'nın hayatta kalmak için AB'ye ihtiyaç duymadığını belirterek, "Aksine, AB'nin Almanya'ya ihtiyacı var. Almanya Avrupa'nın kalbi olmaya devam edecek. Bu kalp atmayı durdurursa, Avrupa da ölür" dedi.