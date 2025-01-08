Ataman’dan hükümete çağrı: X’ten çıkın

Ataman, platformun aşırı sağcı içerikleri teşvik ettiğini ve Elon Musk'ın politik etkisini artırmak için kullandığı bir araç haline geldiğini savundu. X'in algoritmalarının aşırı sağcı söylemleri desteklediğini ve bu nedenle devlet kurumlarının burada varlık göstermesinin demokratik değerlerle çeliştiğini belirten Ataman, "Eğer anayasamızdaki demokratik ilkelere ve ayrımcılıktan uzak bir tartışma ortamına olan bağlılığımıza bakarsak, devlet kurumlarının bu platformda bulunması vicdanen kabul edilemez" dedi.

Ataman'ın açıklaması, Elon Musk'ın son dönemde Başbakan Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier hakkında hakaret içerikli söylemde bulunmasının ardından daha da önem kazandı. Musk, ayrıca ırkçı AfD'yi destekleyen paylaşımlarda bulunarak Berlin'de tepki toplamıştı.

HÜKÜMET SICAK BAKMIYOR

Federal hükümet ise X'ten çekilme çağrısına sıcak bakmıyor. Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, "İnsanların bilgi aradığı yerlere ulaşmamız gerekiyor. Platformdan çekilmek daha fazla zarar verebilir" diyerek mevcut durumu savundu.

Ferda Ataman, 2023 yılında kendi X hesabını kapatmış ve o dönemde de hükümete benzer bir çağrıda bulunmuştu.