Bu kulübün başına gelmeyen kalmadı

Almanya'nın en köklü spor kulüplerinden biri olan Türkspor Mannheim'ın üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Daha önce saha verilmeyen, sel mağduru olan Türkspor, tesise kavuşunca uzun süre inşaat izni bekledi. Kulüp yöneticileri belediye başkanını ziyarete gidince kulübe tahsis edilen alan için sürenin uzatılmayacağı haberi aldı. Bünyesinde her dil, din ve ırktan 300 sporcu barındıran kulübümüzün tesisi terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına maruz kaldı.

Tüm bu olumsuzlukların ardından kulüpten şimdi de soygun haberi geldi. Olay, önceki gün tesisin boş olduğu gece saatlerinde yaşandı. Kulüp yetkilileri, sabah saatlerinde hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ancak şu ana kadar şüpheliler hakkında bilgiye ulaşılamadı.

"ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Kulüp Başkanı Hüseyin Adalı, "Zor zamanlardan geçiyoruz, kulübümüzü ayakta tutmak için yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla büyük fedakârlık gösteriyoruz. Bazı sponsor şirketlerimizden ödeme alamıyoruz, ancak bize desteğini esirgemeyen iş adamlarımıza da teşekkür ediyoruz. Biz bunlarla uğraşırken tesisimize yapılan saldırıya üzüldük" dedi.

Polis, olaya tanık olan veya şüpheli bir durum fark eden kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.