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Giriş Tarihi: 8.1.2025 11:14 Son Güncelleme: 8.1.2025 11:23

Doğuma sevinemeden ölüm haberiyle yıkıldı

Tuğba Zehra Bozkurt, normal doğum için gittiği hastaneden tabutla çıktı. Çağrı Bozkurt, “Doğumda komplikasyonlar oluştu” dedi, savcılık soruşturma başlattı

İbrahim TAŞ
Doğuma sevinemeden ölüm haberiyle yıkıldı

Almanya'nın Lüdenscheid kentinde yaşayan Ağrılı 26 yaşındaki Tuğba Zehra Bozkurt, 13 Aralık günü doğuma alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Lüdenscheid Kliniği'nde yaşanan ölüm sonrası savcılık ihmalle ölüme sebebiyet verme şüphesiyle soruşturma başlattı.

Çağrı Bozkurt, "6 Aralık günü eşimin sancısı üzerine hastaneye gittik. Bizden bir hafta sonra gelmemiz istendi. 13 Aralık'ta tekrar hastaneye gittik. Eşimin ve doğacak bebeğimin sağlık sorunu yoktu. Hastanede o gün sabah sunni sancı verildi. Akşama doğru doğum başladı. Doğum yaptırdılar. Bebekle beni başka oda gönderdiler. 10 dakikalık işleri olduğunu söylediler. Yarım saat sonra bir hemşire gelip eşimin durumunun kötü olduğunu söyledi" dedi.

Eşinin hemen yoğun bakıma alındığını söyleyen Bozkurt, "Eşim iki hafta sonra yoğun bakımdan çıkamadı ve yaşamını yitirdi. Hastanenin ihmali sonucu eşimin öldüğüne inanıyoruz. Hukuki yola başvurduk" diye başından geçenleri anlattı. Savcılık ise bir kadının doğum sırasında modern bir hastane ortamında ölmesinin sıra dışı olduğunu vurgulayıp soruşturma açtı. Başsavcı Gerhard Pauli, olayın "doğal olmayan bir ölüm" kategorisinde incelendiğini belirtti ve hastane kayıtlarının güvence altına alındığını açıkladı.

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Doğuma sevinemeden ölüm haberiyle yıkıldı
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