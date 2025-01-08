Merz’in çifte vatandaşlık önerisi anayasaya aykırı

ALMANYA İçişleri Bakanlığı, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve partinin Başbakan adayı Friedrich Merz'in suç işleyen çifte vatandaşların Alman vatandaşlığının ellerinden alınması yönündeki önerisini anayasaya aykırı bulduğunu açıkladı. Bakanlık sözcüsü, böyle bir uygulamanın anayasal düzenlemelere uygun olmadığını belirtti.

"ALMAN VATANDAŞLIĞI GERİ ALINAMAZ"

Bakanlık açıklamasında, mevcut hukuki mekanizmalarla suç olgusuyla mücadele edilebiliyorsa, vatandaşlık iptalinin orantısız bir yöntem olarak görüleceği vurgulandı. Alman Anayasası'nın 16. maddesinin 1. fıkrası şu ifadeleri içeriyor, "Alman vatandaşlığı geri alınamaz. Vatandaşlık kaybı ancak bir kanun temelinde ve ilgili kişinin vatansız kalmaması şartıyla gerçekleşebilir."

"İŞGÜCÜ AÇIĞI YAŞANIR"

Başbakan Olaf Scholz, öneriyi yanlış olarak nitelendirerek Almanya'nın modern bir vatandaşlık yasası ile ilerleme kaydettiğini söyledi. Yeni vatandaşlık yasasının Almanya'nın iş gücü açığını kapatmaya yardım olacağının altını çizen Scholz, "Aksi halde sağlık sistemi, lojistik ve sanayi sektörleri ciddi iş gücü kaybı yaşar" diye konuştu. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Saskia Esken ise Merz'in önerisini yabancı kökenli vatandaşları ikinci sınıf vatandaş konumuna indirgeme çabası olarak nitelendirdi.

"KÖTÜ ZAMANDA TERK EDİLİYORUZ"

Merz'in önerisi Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu tarafından da tepkiyle karşılandı. Alman basınına konuşan Sofuoğlu, bu tür önerilerin artan aşırı sağcı suçlar göz önüne alınırsa uygunsuz olduğunu belirtti. Sofuoğlu, "İyi zamanlarda tüm hak ve sorumluluklarıyla Alman vatandaşı kabul ediliyoruz. Kötü zamanlarda ise devlet bizi terk ediyor" ifadelerini kullandı.