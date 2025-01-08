Polis kurşunu 22 can aldı

Almanya'da geçen yıl 22 kişinin polis kurşunlarına hedef olarak yaşamını yitirdi. Bu sayının 1999 yılından beri en yüksek rakam olduğu açıklandı. Vakaların çoğunda polisin ruhsal sorunlar yaşayan bireylerle karşı karşıya kaldığı belirtilirken bu kişilerin arasında psikiyatrik tedavi görenlerin de bulunduğuna dikkat çekildi.

Ülkede 2023'te 10, 2022'de 11 kişi polis kurşunları ile yaşamını yitirirken öne çıkan vakalardan biri, Münih'teki bir süpermarkette gerçekleşti. 31 yaşındaki kadın, polis tarafından vurularak öldürüldü. Polis raporlarına göre kadının memurlara bıçakla saldırdığı iddia edilirken daha önce üç kez psikiyatri kliniğine yatırıldığı aktarıldı. Dortmund'da 2022'de 16 yaşındaki Senegalli genç Mouhamed Drame polis kurşunlarına hedef olarak ölmüş, yargılanan 5 polis beraat etmişti.

Uzmanlar, polisin müdahale yöntemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle ruhsal rahatsızlıklar yaşayan bireylere yönelik yaklaşımlarda alternatif yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğine işaret edildi.