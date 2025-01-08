Vegan diye tanıtıp süt uyarısı yaptılar

Vegan ürünlerin hızla yayıldığı günümüzde İtalyan çikolata ürünleri üreticisi Ferrero da bu trende uydu. Ferrero, popüler olan nutella ürün ailesini bitki bazlı bir varyantla genişlettiği yönünde açıklama yaptı. Nutella Plant-Based adlı vegan ürünün bu ay mağazalarda satışa sunulacağını açıklayan Ferrero, basın açıklamasında "Ferrero, nutella için süt kullanmıyor" dedi.

Nutella'nın sayfasında ise "laktoz intoleransı olan kişiler için uygundur" ifadesinin açıklama kısmına "Bu ürün aynı zamanda süt kullanan bir fabrikada üretildiği için süt içerebilir. Süt proteini alerjisi olan kişiler için uygun değildir" notu düşüldü. Aynı ifadenin nutella kavanozlarında da yer alıp almayacağı merak ediliyor.