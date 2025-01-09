Almanya’da seçimler öncesi iki partiden çarpıcı öneri: Sosyal yardım alana temizlik yaptıracaklar

FDP Meclis Grup Başkan Yardımcısı Christoph Meyer

GÜNLÜK RUTİN OLUŞTURACAK

FDP Meclis Grup Başkan Yardımcısı Christoph Meyer, bu tür bir zorunlu çalışmanın bireyler için düzenli günlük rutin oluşturacağını ve iş gücü piyasasına geçişlerini hızlandıracağını belirtti. Meyer, "Vatandaş Parası ile geçinen ve çalışabilecek durumda olan herkes toplum için karşılık vermeli ve kamu alanlarının temiz tutulmasına katkıda bulunmalı" dedi.