Almanya’da seçimler öncesi iki partiden çarpıcı öneri: Sosyal yardım alana temizlik yaptıracaklar

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hür Demokrat Parti (FDP), Vatandaş Parası adı verilen sosyal yardım alıcılarının park, oyun alanı ve tren istasyonları gibi alanlarda temizlik işlerinde çalıştırılmasını önerdi.
FDP Meclis Grup Başkan Yardımcısı Christoph Meyer
GÜNLÜK RUTİN OLUŞTURACAK
FDP Meclis Grup Başkan Yardımcısı Christoph Meyer, bu tür bir zorunlu çalışmanın bireyler için düzenli günlük rutin oluşturacağını ve iş gücü piyasasına geçişlerini hızlandıracağını belirtti. Meyer, "Vatandaş Parası ile geçinen ve çalışabilecek durumda olan herkes toplum için karşılık vermeli ve kamu alanlarının temiz tutulmasına katkıda bulunmalı" dedi.
CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann
CDU DAHA SERT AÇIKLAMA YAPTI
CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann ise Vatandaş Parası alanların çalışmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu. Linnemann, "Kim çalışabilecek durumdaysa ve çalışmayı reddediyorsa bu kişilere sosyal yardım verilmemeli. Ayrıca Vatandaş Parası'nın adı Yeni Temel Güvence olarak değiştirilmeli ve kişilerin kendi geçimlerini sağlamaları teşvik edilmeli" dedi.
SPD VE YEŞİLLER TEPKİLİ
Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi, önerileri eleştirdi ve iki partinin popülizm yaptığını dile getirdi. SPD Meclis Grup Başkan Yardımcısı Katja Mast, "Bu, toplumdaki gerçek ihtiyaçlardan uzak bir çatışma yaratma girişimi" dedi. Yeşiller Milletvekili Stephanie Aeffner ise bu tür söylemlerin Vatandaş Parası alanları damgaladığını belirtti.