Bavulundan 90 kilo Dubai çikolatası çıktı!

Gümrük polisi, Hamburg Havalimanı'nda şüphe üzerine 33 yaşındaki kadının üç bavulunu açınca 90 kilo Dubai çikolatası ile karşılaştı.

Kadın, her bir paket için dört Euro 60 Sent ödediğini ve Almanya'da bir paket Dubai çikolatasının 25 Euro'ya satıldığını söyledi. Gümrük dairesi yetkilileri, çikolatalarının toplam değerini 2 bin 100 euro olarak hesapladı ve AB ülkesi dışından getirilen ürünlerin değerinin 430 Euro'yu geçmemesi gerektiğini hatırlattı.

Kadına bu hatırlatma sonrası 330 Euro vergi cezası kesildi, hakkında da ticari kaçakçılık şüphesiyle soruşturması başlatıldı.