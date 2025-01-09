İlkokul duvarına ırkçı afişler asıldı

Kimlikleri henüz belirlenemeyen failler, Münih kenti yakınlarındaki Penzberg'de yer alan bir ilkokula ırkçı yazılar içeren afişler astı. Olayın hemen ardından devlet güvenlik birimleri soruşturma başlattı, polis bilgi sahibi olanlardan yardım talep etti.

Penzberg'deki Bürgermeister Prandl İlkokulu'nun giriş kapısına üzerinde "White Lives Matter" (Beyaz Hayatlar Önemlidir) ve "Büyük Değişimi Durdurun" yazılı bir afiş asıldı. Kapıya ayrıca, "Yabancılar dışarı! Beyaz Ülkeler beyaz insanlar için" sloganı bulunan bir çıkartma yapıştırıldı. Polis, politik saiklerle işlenen suçlar kapsamında soruşturma yürütürken görgü tanığı olabileceklerden yardım çağrısında bulundu.