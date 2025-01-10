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Giriş Tarihi: 10.1.2025 14:36

Facianın eşiğinden dönüldü

Dört Türk’ün de yaşadığı bir apartmanda yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı üzerinde durulan yangında bir Türk duman zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı

İbrahim TAŞ
Facianın eşiğinden dönüldü

Köln kentine yakınlarındaki Brühl'de bir apartmanın bodrum katında sabaha karşı saat 04.00 sularında yangın çıktı. Dört kişilik Türk ailesinin de bulunduğu apartman yangını büyük paniğe yol açtı. İtfaiye erleri, alevler arasından 14 kişiyi kurtardı.

Yangında Merzifonlu M. Duran (21) dumandan zehirlendiği için hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, yangın bodrum katındaki elektrik tesisatında meydana gelen teknik arızadan kaynaklandı. Kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Facianın eşiğinden dönüldü
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