Facianın eşiğinden dönüldü

Köln kentine yakınlarındaki Brühl'de bir apartmanın bodrum katında sabaha karşı saat 04.00 sularında yangın çıktı. Dört kişilik Türk ailesinin de bulunduğu apartman yangını büyük paniğe yol açtı. İtfaiye erleri, alevler arasından 14 kişiyi kurtardı.

Yangında Merzifonlu M. Duran (21) dumandan zehirlendiği için hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, yangın bodrum katındaki elektrik tesisatında meydana gelen teknik arızadan kaynaklandı. Kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.