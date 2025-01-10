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Giriş Tarihi: 10.1.2025 12:18

Futbolda bir yıldız doğuyor

Bundesliga’da liderin takipçisi olan Eintracht Frankfurt, altyapısında futbol oynayan 16 yaşındaki Ebu Bekir İş’e profesyonel sözleşme sundu.

Cengiz PARLAYAN
Futbolda bir yıldız doğuyor

Henüz beş yaşındayken futbola başlayan Ebu Bekir İş, A takımla birlikte idmanlara başlattı. Ön libero oynayan Bekir, Griesheim'in altyapısından 10 yaşında Frankfurt'un altyapısına transfer olmuş, 14 yaşında Almanya genç milli takım kadrosuna girmişti. Sezon başında U 19 takımına yükselen Ebu Bekir, bu sezon tüm maçlarda 90 dakika forma giyerek büyük yıldız olacağının sinyallerini verdi.

Bundesliga'da forma kapmaya çok yakın duran Ebu Bekir, forma giymesi halinde kulüp tarihinin en genç oyuncusu olarak unutulmaz arasında yerini alacak. İmza törenine ailesi ile birlikte katılan Ebu Bekir, kulüpte 38 numaralı formayı giyecek. Eintracht Frankfurt!un altyapısı sorumlusu Nino Berndroth, oyuncunun potansiyeli yıllar önce keşfederek 10 yaşında takıma kazandırdıklarını belirterek "Oyun zekasını müthiş kullanıyor. Topa hükmediyor. 6 numara konumunda futbol dünyası yeni bir yıldızı karşımaya hazırlansın" dedi.

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Futbolda bir yıldız doğuyor
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