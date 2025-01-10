Günde 100 bin mum yakıyorlar

Büyük kentlerde turistlerin ilgi odağı olan katedrallerde yakılan mum sayısı yılda 1,2 milyonu aşıyor. Bu hesaba Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki (NRW) katedrallerde yakılan mum sayısından yola çıkılarak varıldı. Köln kentindeki katedralde yılda ortalama 2 milyon mum yakıldığı açıklandı. Aachen Katedrali'nde sayı 222 bin olurken, Münster'deki Sankt Paulus Katedrali'nde 216 bin olarak kaydedildi. Paderborn Katedrali sayıyı 160 bin olarak hesapladı. Almanya'nın 16 eyaleti baz alındığında günde 100 bin rakamına ulaşıldı.

Mumlar genellikle dua, şükran veya dilek amacıyla yakılıyor. Katedrallerde mumlar için bağış yapılması teşvik ediliyor.