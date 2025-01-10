Kaçak işçi sayısı 3 milyona dayandı

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW Köln) ülkede kayıt dışı olarak çalışanların rakamını ortaya koydu. Enstitü, ülkede 3,3 milyon kişi kayıt dışı çalıştığını açıkladı. Kayıt dışı ekonominin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğuna işaret edildi. Araştırma, erkeklerin kadınlara oranla daha sık kayıt dışı çalıştığını ortaya koydu. Erkeklerin yüzde 7,5'i kayıt dışı çalışırken, kadınlarda bu oran yüzde 3,5'te kaldı.

Ayrıca, 18-34 yaş arasındaki gençlerin yüzde 11'i kayıt dışı çalışırken, diğer yaş gruplarında bu oran yüzde 3 ila yüzde 5 arasında değişiyor. Almanya, kayıt dışı ekonomi oranı açısından birçok sanayileşmiş ülkeye göre daha iyi durumda. Örneğin, Yunanistan'da kayıt dışı ekonomi GSYH'nin yüzde 21,4'ünü, İtalya'da yüzde 20,4'ünü oluşturuyor. İspanya ve Portekiz'de bu oran yüzde 17 civarında.

Araştırmaya göre, ev hizmetleri sektöründe kayıt dışı çalışma oranı oldukça yüksek. Ev işlerinde çalışan kişilerin yüzde 90'ı resmi kayıtlara alınmamış durumda.