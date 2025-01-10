Rapor almayan çalışana ikramiye önerisi

HÜR Demokrat Parti (FDP), çalışanların sağlıklarını korumaları durumunda ödüllendirileceği bir sağlık bonusu sistemi teklifinde bulundu. Buna göre işverenler çalışanlara hastalık raporu almadıkları her ay için vergiden muaf, ek bir sağlık bonusu verebilecek. Bu bonusun yıllık en fazla 3 bin Euro ile sınırlandırılması öngörüldü. FDP cezalandırıcı yaklaşımlar yerine olumlu teşviklerin daha etkili olacağını açıkladı.

Allianz CEO'su Oliver Baete, çalışanların ilk hastalık günlerinin maliyetini kendilerinin karşılaması gerektiğini ifade etmişti. Öneri, özellikle ekonomi uzmanları ve sendikalar tarafından olası yan etkiler ile istenmeyen sonuçları nedeniyle eleştirilmişti.