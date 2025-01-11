Alman bilim insanları X platformunu terk ediyor

ALMAN ve Avusturyalı 60'tan fazla bilim kuruluşu, X platformundan (eski adıyla Twitter) çekiliyor. Kuruluşlar, Elon Musk yönetimindeki platformun sağcı popülist içeriği desteklediği ve temel demokratik değerleri baltaladığı yönünde açıklamada bulundu. Bazı üniversiteler ile sendikalar da platformdan çekileceklerini açıkladı.

X'in sahibi Musk, geçtiğimiz günlerde ırkçı AfD Partisi'ni açıkça desteklediğini ortaya koymuştu. Perşembe günü AfD'nin Başbakan adayı Alice Weidel ile Musk canlı yayında konuşmuştu.