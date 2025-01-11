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Giriş Tarihi: 11.1.2025 10:45 Son Güncelleme: 11.1.2025 10:47

Alman bilim insanları X platformunu terk ediyor

Seçim öncesi ABD’li milyarder Elon Musk’ın açıkça ırkçı partiyi desteklemesi bilim insanlarını rahatsız etti. Bilim kuruluşları bir bir Musk’ın sahibi olduğu X platformunu terk ediyor

Mustafa AKBABA
Alman bilim insanları X platformunu terk ediyor

ALMAN ve Avusturyalı 60'tan fazla bilim kuruluşu, X platformundan (eski adıyla Twitter) çekiliyor. Kuruluşlar, Elon Musk yönetimindeki platformun sağcı popülist içeriği desteklediği ve temel demokratik değerleri baltaladığı yönünde açıklamada bulundu. Bazı üniversiteler ile sendikalar da platformdan çekileceklerini açıkladı.

X'in sahibi Musk, geçtiğimiz günlerde ırkçı AfD Partisi'ni açıkça desteklediğini ortaya koymuştu. Perşembe günü AfD'nin Başbakan adayı Alice Weidel ile Musk canlı yayında konuşmuştu.

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Alman bilim insanları X platformunu terk ediyor
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