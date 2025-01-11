Çocuğunu kaçırırken uçakta yakalandı

FRANKFURT Havalimanı'nda Türkiye'ye gitmek isteyen 35 yaşındaki anne ve 12 yaşındaki oğlu, Federal Polis tarafından uçaktan indirildi. Kadının eşi, karakola giderek, eşinin oğluyla birlikte Türkiye'ye gitmeyi planladığını ve bir daha geri dönmeyeceklerinden şüphelendiğini bildirdi. Bunun üzerine polis, anne ve oğlunun İstanbul'a gidecek bir uçağa binmiş olduğunu tespit etti. Uçak kalkmadan önce anne ve oğul uçaktan indirildi.

ORTAK VELAYETLERİ VAR

Yapılan incelemede, annenin çocuğun velayetine tek başına sahip olmadığı belirlendi. Bu nedenle, annenin oğluyla birlikte Almanya'dan ayrılmasının hukuka aykırı olduğu değerlendirildi. Kadın, polise verdiği ifadede Almanya'da yaşamak istemediğini ve Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi. Polis, çocuğun tekrar yurtdışına çıkmasını önlemek amacıyla pasaportuna el koydu.