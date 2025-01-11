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Giriş Tarihi: 11.1.2025 21:49

SMS’i ciddiye alan şikayete koştu

Almanya’da dolandırıcılar, sahte paket mesajlarıyla (SMS) vatandaşları hedef almayı sürdürüyor. Geçen yıl bu mesajı ciddiye alıp mağdur olan 11 bin 396 kişi şikayette bulundu.

SMS’i ciddiye alan şikayete koştu

Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur), 2024 yılında bu tür dolandırıcılık girişimleri hakkında 11 bin 396 yazılı şikâyet aldığını açıkladı. Dolandırıcıların gönderdiği SMS'lerde genellikle, alıcının bir paketi olduğu ve bunu almak için eksik gümrük vergilerini ödemesi gerektiği yazıldı. Bazı durumlarda ise adres bilgilerinin eksik olduğu belirtildi ve bir linke tıklayarak bilgilerin tamamlanması talep edildi. Ancak bu SMS'ler tamamen sahte olup, içerdiği bağlantılar dolandırıcılık amaçlıydı. Bağlantılar üzerinden kişisel bilgilerin ele geçirilmesi hedefleniyordu.

SMS İLE BİLGİ İSTEMİYORLAR

Sahte siteler genellikle tanınmış paket firmalarının isimlerini içeriyor, ancak bu isimlere fazladan kelimeler ekleniyor: "dhl.chicbox..." veya "dhl.dtcqgg..." gibi. DHL yetkilileri, normal paket gönderimlerinde hiçbir zaman SMS yoluyla kişisel bilgi veya ödeme talep etmediklerini vurguluyor.

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SMS’i ciddiye alan şikayete koştu
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