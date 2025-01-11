SMS’i ciddiye alan şikayete koştu

Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur), 2024 yılında bu tür dolandırıcılık girişimleri hakkında 11 bin 396 yazılı şikâyet aldığını açıkladı. Dolandırıcıların gönderdiği SMS'lerde genellikle, alıcının bir paketi olduğu ve bunu almak için eksik gümrük vergilerini ödemesi gerektiği yazıldı. Bazı durumlarda ise adres bilgilerinin eksik olduğu belirtildi ve bir linke tıklayarak bilgilerin tamamlanması talep edildi. Ancak bu SMS'ler tamamen sahte olup, içerdiği bağlantılar dolandırıcılık amaçlıydı. Bağlantılar üzerinden kişisel bilgilerin ele geçirilmesi hedefleniyordu.