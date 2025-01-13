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Giriş Tarihi: 13.1.2025 10:13

Evden çalışanlar siesta yapıyor

Pandemiden sonra yaygınlaşan evden çalışma beraberinde öğle uykusu alışkanlığı doğurdu. Pronova BKK sağlık sigortası, evden çalışanların önemli kısmının siesta yaptıklarını ortaya koydu.

İbrahim TAŞ
Evden çalışanlar siesta yapıyor

Sigortanın araştırmasına göre, evden çalışan birçok kişi kısa bir şekerleme yapıyor. BKK, "Homeoffice'te çalışırken 10-20 dakikalık uykuya dalıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 26'sının 'sık sık', yüzde 13'ünün ise 'nadiren' cevabını verdiğini açıkladı. Katılımcıların yüzde 35'i evden çalışırken böyle bir imkânlarının olmadığını belirtti.

Katılımcıların büyük bir kısmı, kısa bir uykunun ardından kendilerini çok daha enerjik ve odaklanmış hissettiklerini ifade etti. Pronova BKK danışman hekimi Gerd Herold, "10-20 dakikalık kısa uyku, enerji toplamak ve konsantrasyonu artırmak için mükemmel bir yöntem" diyerek bu alışkanlığın faydalarını vurguladı.

Bu sonuçlar, esnek çalışma şartlarının çalışanların verimliliği ve sağlığı üzerindeki olumlu etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Evden çalışanlar siesta yapıyor
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