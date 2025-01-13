Öğretmen adayı Aleyna evinde ölü bulundu

Öğretmenlik öğrenimini tamamlamak için yaz aylarında Stuttgart'a taşınan 25 yaşındaki Aleyna E., evinde ölü bulundu. Cumartesiyi pazara bağlayan gece, Aleyna'nın bir tanıdığı kapıyı uzun uzun çalmasına rağmen açan olmaması üzerine polis çağırdı.

Polis kapıyı kırarak içeriye girdiğinde Aleyna'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, cesette yaralanma izleri olduğunu aktardı. Otopsi raporu da Aleyna'nın gördüğü şiddet sonrası yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.



KATİLİNE KAPI AÇTI

Aleyna'nın katiline kapı açtığı dile getirilirken, cinayetin kıskançlık sebepli olabileceği üzerinde duruluyor. Özel ekip kurulup cinayet araştırılırken, katile ulaşmak için görgü tanığı olabilecek kişiler ile bilgi sahibi olacaklardan yardım talep edildi, "Tanıklardan gelecek her türlü bilgi cinayeti aydınlatmak için kritik öneme sahip olabilir" denildi.