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Giriş Tarihi: 13.1.2025 21:42

Yılın en kötü sözcüğü ayrımcılık içeriyor

Almanya’da 2024 yılının olumsuz sözcüğü “biodeutsch” oldu. Dil bilimciler, bu terimin günlük hayatta ayrımcılığa yol açtığını ve gizli bir ırkçılık biçimi teşkil ettiğini belirtti

Cengiz PARLAYAN
Yılın en kötü sözcüğü ayrımcılık içeriyor

Marburg kentinde bulunan Unwort (Olumsuz Sözcük) Jürisi, "biodeutsch" kelimesini 2024'ün en olumsuz sözcüğü olarak seçti. Biyolojik olarak Alman anlamında kullanılan ve bireyleri biyolojik kökenlerine göre sınıflandıran ifadede için dil bilimciler, "Bu terim günlük hayatta ayrımcılığa yol açıyor. Gizli bir ırkçılık biçimi teşkil ediyor" dedi.

Jüri, ayrıca, ithal edilen antisemitizm (importierter Antisemitismus) terimini de kişisel olarak yılın olumsuz ifadelerinden biri olarak seçti. Bu terim, antisemitizmin göçmenlerle ilişkilendirilerek Müslümanlar ve göçmen kökenlilerin dışlanmasına neden olduğunu savunuldu.

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Yılın en kötü sözcüğü ayrımcılık içeriyor
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