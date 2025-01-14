93 yaşında ilk oyunu kullanacak

Almanya'da 23 Şubat Pazar günü yapılacak genel seçimler yaklaşırken, Fatma Meral ayrı bir heyecan yaşıyor. 1969 yılında Almanya'ya gelen Konyalı Meral, "1990 yılında emekliye ayrıldım. Beş çocuk, 13 torun sahibiyim. Almanya'da çifte vatandaşlık imkânı verilince, ben de bu yaşımda böyle bir fırsatı değerlendirmek istedim. İki ay önce çifte vatandaş oldum. Seçme ve seçilme hakkına da sahip oldum. Almanya'da İlk seçim heyecanını yaşıyorum" dedi.

İlk oyunu Alman Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) vereceğini söyleyen Meral, "Almanya'ya ilk kez SPD'li Başbakan Willy Brandt zamanında geldik ve siyasal anlamda tanık olduğum Almanya bu dönem beni çok etkiledi. İlk olarak Brandt'ı tanıdım, onun için oyumu SPD'ye vereceğim.