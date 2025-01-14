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Giriş Tarihi: 14.1.2025 15:49 Son Güncelleme: 14.1.2025 15:49

93 yaşında ilk oyunu kullanacak

1969 yılının Haziran ayında Almanya’ya gelen ve iki ay önce Alman vatandaşlığına geçen Fatma Meral, ülkede ilk oyunu kullanacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Mustafa AKBABA
93 yaşında ilk oyunu kullanacak

Almanya'da 23 Şubat Pazar günü yapılacak genel seçimler yaklaşırken, Fatma Meral ayrı bir heyecan yaşıyor. 1969 yılında Almanya'ya gelen Konyalı Meral, "1990 yılında emekliye ayrıldım. Beş çocuk, 13 torun sahibiyim. Almanya'da çifte vatandaşlık imkânı verilince, ben de bu yaşımda böyle bir fırsatı değerlendirmek istedim. İki ay önce çifte vatandaş oldum. Seçme ve seçilme hakkına da sahip oldum. Almanya'da İlk seçim heyecanını yaşıyorum" dedi.

İlk oyunu Alman Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) vereceğini söyleyen Meral, "Almanya'ya ilk kez SPD'li Başbakan Willy Brandt zamanında geldik ve siyasal anlamda tanık olduğum Almanya bu dönem beni çok etkiledi. İlk olarak Brandt'ı tanıdım, onun için oyumu SPD'ye vereceğim.

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93 yaşında ilk oyunu kullanacak
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