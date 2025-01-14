Alkollü sürüşe uydurduğu bahane hakimden döndü

Mahkemeye konu olan davada sanık, gittiği sauna sonrası aracında dinlenirken tanımadığı bir çiftin kendisine büyük boy çikolata ikram ettiğini ve aç olduğu için bu hediyeyi sorgulamadan tükettiğini söyledi. Daha sonra aracıyla trafiğe çıkan sanık kırmızı ışıkta geçtiği için polis tarafından durduruldu.

Yapılan testte sürücü 1,32 promil alkollü çıktı. Sanık, "Sadece çikolata tadı aldım. Alkolü fark etmedim. Hafif bir yanma hissettim ama üzerinde durmadım" diyerek kendini savundu.

BİLİRKİŞİ: 132 ÇİKOLATA YEMESİ GEREK

Mahkeme, çikolatada bu kadar yüksek bir alkol seviyesinin mümkün olup olmadığını belirlemek için uzman görüşüne başvurdu. Yapılan hesaplamada sanığın belirttiği alkol seviyesi için yaklaşık 132 adet yüksek alkol oranına sahip çikolata tüketmesi gerektiği ortaya çıktı. Sanık alkollü araç kullanma suçundan para cezasına çarptırılarak ve ehliyetine bir süreliğine el konuldu.