Nuri Şahin’in deplasman karnesine bir kötü not daha

Borussia Dortmund Bundesliga'nın 17. haftasında Holstein Kiel deplasmanına gitti. Teknik direktör Nuri Şahin'in (36) ekibi Kiel karşısında tel tel döküldü. Deplasman karnesi oldukça kötü olan Dortmund, dış sahada oynadığı 8. maçından 4-2 mağlup ayrıldı. Şahin'in ekibi sadece bir deplasmandan üç, iki deplasmandan da bir puan alabildi. Ekip topladığı 25 puan ile ligin 9. sırasına geriledi.

Şahin, Bayer Leverkusen yenilgisinden sonra hastalıktan kurtulan futbolcularından da beklediği verimi alamadı. Kiel, 27. dakikada Machino'nun golü ile 1-0 öne geçti. Harres 32. dakikada takımını 2-0'lık galibiyete taşıdı. İlk yarının uzatma dakikalarında Bernhardsson'un golü Dortmund'un soyunma odasına 3-0 mağlup gitmesine neden oldu.

Borussia Dortmund, mücadelenin 70. dakikasından sonra açıldı. 71. dakikada Reyna, 77'de Gittens skoru 3-2'ye taşıdı. Dortmund beraberlik golü ararken, 90 + 8. dakikada skoru belirleyen vuruş Jann Fiete Arp'tan geldi. Kiel'de Lewis Holtby 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.