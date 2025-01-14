Posta kutusundan sürgün bileti çıktı

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Karlsruhe kentinde seçim kampanyası kapsamında "Abschiebeticket" (Sürgün Biletleri) adı altında el ilanları dağıttı. Göçmen kökenlilerin posta kutularına bırakılan biletler, kamuoyunda infiale neden oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Partinin Karlsruhe milletvekili Marc Bernhard, bu biletlerden 20 bin ila 30 bin adet basıldığını ve seçim standlarında ya da posta kutularına bırakılarak dağıtıldığını doğruladı. Ancak biletlerin özellikle göçmen kökenli kişilere yönelik bir hedefleme ile dağıtıldığı iddialarını reddetti.

AfD'nin belediye meclis üyesi Oliver Schnell, biletlerin yalnızca ön yüzünün tartışıldığını, arka yüzünde ise partinin yasalara uygun taleplerinin yer aldığını savundu. Karlsruhe Belediye Başkanı Frank Mentrup, bu kampanyanın toplumsal huzuru tehdit ettiğini belirterek AfD'yi sert dille eleştirdi. Mentrup, "Bu tür kampanyalar korku yaratıyor ve toplumsal güveni zedeliyor. Seçim kampanyalarının böyle olmaması gerek" dedi.

Sol Parti'nin Karlsruhe milletvekili adayı Marcel Bauer, AfD'nin bu tür kampanyalarla nefret söylemi yaydığını iddia ederek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.