“AfD ılımlı görünen Müslüman düşmanı”

Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleşecek erken genel seçim öncesi kamuoyu yoklaması aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) oy oranını artırmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Partinin oy oranı yüzde 30'a yaklaştı. Büyük tehlike olarak görülen AfD'ye karşı sesler de yükselmeye başladı.

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Bavyera Eyalet Parlamentosu Milletvekili Arif Taşdelen www.sabah.de'ye konuştu. Taşdelen, "AfD, yabancı ve bilhassa Müslüman düşmanlığı yapan bir parti. Ne kadar da ılımlı gözükmeye çaba gösterseler de gerçek bu. Onun için herkesin seçimlere gidip demokratik partileri oy vermesi lazım. En önemlisi bu. Tercihler, çifte vatandaşlığı yasalaştıran SPD olursa iyi olur" dedi.