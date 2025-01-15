Almanya şüpheli İHA’ları vuracak!

Alman Hükümeti, ordusunun belirli durumlarda insansız hava araçlarına (İHA) karşı silah kullanmasını öngören yasa tasarısı hazırladı. Tasarıya göre, bir İHA'nın vurulması yalnızca insanların hayatı veya "kritik bir tesisin" güvenliği tehdit altında olduğunda ve başka bir savunma yöntemi mümkün olmadığında gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, ilgili eyalet polis teşkilatlarının teknik olarak bu tür bir duruma müdahale edememesi ve ordudan yardım talep etmesi gerekecek.

RUSYA'DAN ŞÜPHE EDİLİYOR

Hükümet yetkilileri, Almanya'da kritik altyapılar ve askeri tesisler üzerinde yasa dışı İHA'ların daha sık görülmeye başladığını belirtiyor. Son olarak, ABD'nin Ramstein askeri üssü ve Ukraynalı askerlerin eğitim alanları üzerinde şüpheli uçuşlar rapor edildi. Kasım ayında, Hamburg'da bir İngiliz uçak gemisi çevresinde de bir İHA uçuşu tespit edildi. Yetkililer, bu İHA uçuşlarının bazı yabancı devletlerin talimatıyla gerçekleşmiş olabileceğini değerlendiriyor. Rusya'nın bu tür faaliyetlerin arkasında olabileceğine dair yaygın bir görüş mevcut. Mevcut durumda ordu, sadece hava araçlarını uzaklaştırma, inişe zorlama, silah kullanma tehdidinde bulunma veya uyarı ateşi açma yetkisine sahip.