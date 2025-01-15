App çalışmayınca 100 bin yolcu mağdur oldu

BVG'NİN yaz aylarında güncellediği Fahrinfo aplikasyonu ile ilgili problemler, kullanıcıların şikâyetlerini artırdı. Eski model telefonlara sahip kullanıcılar, yeni güncelleme sonrasında uygulamayı hiç kullanamadı. Bunun yanı sıra, diğer BVG uygulamaları da çeşitli sorunlarla gündeme geldi. Uygulamayı kullanamayan birçok müşteri, alternatif yöntemlerle bilet satın almak zorunda kaldı. Ancak bu durum, özellikle günlük yolculuklarında bilet uygulamasını tercih eden kişileri büyük ölçüde etkiledi. Berlin Ulaşım Şirketi, teknik sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtse de, kullanıcıların mağduriyetlerinin ne zaman giderileceği belirsizliğini koruyor.