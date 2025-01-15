Camiye grafitili saldırı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mannheim Yavuz Sultan Selim Camisi, saldırıya uğradı. Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece gerçekleşen saldırıda caminin girişine İslamofobik grafitiler yapıldı.

Cami derneği başkanı Hızır Oymak, ibadethaneye yönelik saygısız eylemi kınadıklarını ifade etti. Oymak, "Cemaatimiz 1972'den bu yana kentte barış içinde bir arada yaşamaya büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

Derneğin genel sekreteri Cem Yalçınkaya ise "Polisimize hızlı reaksiyonu için teşekkür ediyor, sorumluların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Saldırıyı Heidelberg Kriminal Dairesi'nin araştıracağı bilgisi aktarıldı. Polis, bilgi verebilecek olanlardan yardım istedi.