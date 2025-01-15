Duygusal konuşup ‘Sizi istiyoruz’ dedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Focus dergisinden Tijen Onaran'a verdiği röportajda göçmenlerin ülkeye katkısından söz etti. Scholz, bunu yaparken duygusallaştı. Scholz, "Almanya, bazılarının kafasında canlandırdığı ülkeden çok farklı bir ülke. Sahip olduğumuz refahı, ekonomik gücü elde etmek, korumak ve geliştirmek, başka ülkelerden gelen milyonlarca insanın göçü olmadan mümkün olamazdı" dedi.

Almanya'yı açıkça bir göç toplumu olarak gören Başbakan, "Neyse ki, artık neredeyse kimse bunu inkâr etmiyor. Ancak elde ettiğimiz ilerlemelerin sorgulanması kötü bir durum" diye konuştu.

"MESAJ AÇIK: SİZİ İSTİYORUZ"

Scholz, vatandaşlık yasasındaki reformla gurur duyduğunu da ifade ettiği söyleşisinde, "Uzun zamandır arzu ettiğim şey nihayet gerçek oldu. Diğer ülkelerde olduğu gibi, artık beş yıl sonra vatandaşlık alınabiliyor. Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşlığı ile ebeveynlerinin vatandaşlığı arasında seçim yapmak zorunda kalmıyor. Bu reform sadece teknik bir adım değil, bu bir mesaj: Sizi istiyoruz" şeklinde görüş ifade etti.

"HER TÖRENDE ETKİLENDİM"

Hamburg Belediye Başkanı olduğu dönemde göçmenleri vatandaşlık almaya davet etmek için yazdığı mektupları da hatırlatan Scholz, "Almanya'da sekiz yıl yaşamış ve Hamburg'da ikamet eden herkese mektup yazarak 'Alman vatandaşı olmayı düşünmez misiniz?' diye sordum. Birçok kişi bu çağrıyı dikkate aldı ve vatandaş oldu. Vatandaşlık törenleri çok dokunaklıydı. Törenin akışını bilmeme rağmen, her seferinde beni yeniden etkiledi. Elde ettiğimiz modern durumu, bir sonraki federal seçimden sonra muhafazakar bir parti tarafından geri çevrilmesini istemiyorum" diye konuştu.