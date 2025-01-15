Lindner: Suriye, PKK’nın operasyon alanı olamaz

TOBİAS Lindner, PKK'nın Suriye topraklarından Türkiye'ye saldırı düzenlememesi gerektiğini belirtti. Lindner, "Suriye PKK'nın operasyon alanı haline gelmemeli" dedi. Almanya hükümetinin Türkiye'nin güvenlik endişelerinin farkında olduğunu ifade eden Lindner, sorunun siyasi diyalog yoluyla çözülmesini umduklarını söyledi.

PKK'nın Almanya'da da terör örgütü olarak kabul edildiğini hatırlatan Lindner, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra PKK'nın Suriye'deki varlığının değişen duruma uyum sağlaması gerektiğini belirtti. Lindner, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerle PKK arasında ayrım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK mevzilerine yönelik olası bir askeri operasyonu hakkında da konuşan Lindner, Türkiye'nin bu tür adımlarda Batılı müttefikleriyle her konuda tam bir mutabakata varacağına dair bir garanti bulunmadığını ifade etti. Batılı ülkelerin, Suriye'deki gelişmelere karşı ortak bir yaklaşım sergileyebilmek için Ankara ile sürekli diyalog halinde olduğunu belirten Lindner, Suriye'deki tüm silahlı grupların geçiş sürecinde oluşturulacak yeni Suriye ordusuna entegre edilmesi gerektiğini dile getirdi.