Meslek kurslarında büyük dolandırıcılık!

Devletin iş arayan bireyler için mesleki eğitim kurslarına ayırdığı bütçe her yıl milyarlarca euroya ulaşıyor. Birçok kursun yetersiz olduğu ve katılımcıların iş bulmalarına gerçek katkı sağlamadığı gündeme geldi. Sektör uzmanı Daniel Graf, "Almanya'da yıllardır milyarlarca vergi geliri boşa harcanıyor" dedi. Bazı kurs sağlayıcılarının yalnızca kâr amacı güttüğünü ve gerekli standartları karşılamadığını ifade eden Graf, özellikle, kurs katılımcılarına yeterli eğitim sunulmadığını ve bazı durumlarda sahte başarı belgeleri düzenlendiğini iddia etti. Bu durum, hem kamu kaynaklarının israf edilmesine hem de iş arayan bireylerin hayal kırıklığına uğramasına yol açıyor.Uzmanlara göre, mesleki eğitim programlarının daha sıkı denetlenmesi ve kalitesinin artırılması gerekiyor. Ayrıca, dolandırıcılık yapan kurs sağlayıcılarına yönelik daha sert yaptırımların uygulanması gerektiği vurgulanıyor.